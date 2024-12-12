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Президент Сербії пообіцяв виконати вимоги студентських протестів

Мітингарі хочуть справедливості щодо загибелі людей у Нові-Саді.

Президент Сербії пообіцяв виконати вимоги студентських протестів
Президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Задля припинення резулярних студентських протестів у Сербії, пов'язаних з трагічним інцидентом у місті Нові-Сад, де падіння даху вокзалу призвело до загибелі 15 людей, президент Александр Вучич пообіцяв виконати всі вимоги мітингарів.

Як пише Reuters, у версії глави держави це означає оприлюднення документів прокурорського розслідування щодо відповідальних за неналежний стан споруди. Вучич також обіцяє помилувати усіх затриманих учасників акцій непокори та стверджує, що всі заарештовані вже були відпущені зі слідчих ізоляторів.

До поступок президента не увійшла вимога щодо його відставки - під час виступу глави держави чимало студентів публічно вимагали, щоб Вучич залишив свою посаду. Опозиція також розкритикувала намір розсекретити слідчі матеріали, звернувши увагу, що президент не повинен би мати до них доступ, натомість він "принизив прокуратуру, що є ознакою колапсу держави". 

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