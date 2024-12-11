AP: американська розвідка вважає, що РФ може знову використати проти України “Орєшнік”

Пентагон поки що не може повідомити жодних інших подробиць.

Пентагон вважає, посилаючись на нову оцінку розвідки США, що Росія може незабаром знову запустити свою нову балістичну ракету середньої дальності проти України.

Про це повідомляє АР.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх додала, що США не вважають “Орєшник” здатним привнести зміни на полі бою, але росіяни “намагаються використати кожну зброю, яку вони мають у своєму арсеналі, щоб залякати Україну”.

Втім, зазначила Сінгх, Пентагон не може повідомити жодних інших подробиць, зокрема, куди Росія може завдати удару.

В Пентагоні наголосили, що Росія має лише кілька таких ракет, і що вони оснащуються меншими боєголовками, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускає по Україні.