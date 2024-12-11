AP: американська розвідка вважає, що РФ може знову використати проти України “Орєшнік”

Пентагон вважає, посилаючись на нову оцінку розвідки США, що Росія може незабаром знову запустити свою нову балістичну ракету середньої дальності проти України.
Про це повідомляє АР.
Речниця Пентагону Сабріна Сінгх додала, що США не вважають “Орєшник” здатним привнести зміни на полі бою, але росіяни “намагаються використати кожну зброю, яку вони мають у своєму арсеналі, щоб залякати Україну”.
Втім, зазначила Сінгх, Пентагон не може повідомити жодних інших подробиць, зокрема, куди Росія може завдати удару.
В Пентагоні наголосили, що Росія має лише кілька таких ракет, і що вони оснащуються меншими боєголовками, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускає по Україні.
-
Вранці 21 листопада росіяни атакували Україну. Внаслідок ударів у Дніпрі постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.
-
Ввечері того ж дня Владімір Путін заявив, що Росія випустила по Україні "експериментальну балістичну ракету "Орєшнік"", яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Він це назвав відповіддю на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.
-
В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
-
Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
-
Голова МЗС Андрій Сигіба закликав партнерів України надати системи ППО, які здатні збивати такі ракети. Він також наголосив, що використання Росією балістичної ракети середньої дальності є її типовим шантажем. Путін намагається залякати всіх, хто підтримує Україну.