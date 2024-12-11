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У Грузії може припинити роботу один із найбільших опозиційних телеканалів

Колектив заявив, що буде боротися за те, аби залишитися в ефірі.

У Грузії може припинити роботу один із найбільших опозиційних телеканалів
співробітники каналу Mtavari Arkhi записали звернення з приводу загрози закриття
Фото: скриншот відео

Один із найбільших опозиційних телеканалів Грузії Mtavari Arkhi може закритися, пише видання Sova.

Із цього приводу виступили із заявою співробітники мовника. Гендиректор каналу Георгій Габунія повідомив, що один із засновників Заза Окуашвілі ухвалив рішення про закриття Mtavari Arkhi. Габунія вважає, що таким чином Окуашвілі бере участь у реалізації планів «Грузинської мрії» і робить те, що сьогодні дуже потрібне олігарху Бідзіні Іванішвілі.

«Окуашвілі робить це за допомогою Гоги Курдадзе, призначеного ним кілька місяців тому директором і слухняним виконавцем його завдань. Курдадзе був спеціально призначений з єдиним завданням – щоб згаданий засновник мав ефективні важелі впливу на канал для досягнення особистих цілей, адже Гогі Курдадзе не має жодної компетенції, пов'язаної зі специфікою телебачення, навіть не знає співробітників каналу, ігнорує їх прохання просто зустрітися з ними і загалом не ходить на роботу», - розповів гендиректор.

Габунія додав, що Курдадзе блокує всі фінансові операції в компанії та «відмовляється підписувати життєво важливі для компанії контракти». Тепер Mtavari Arkhi вже залишився без фінансування, а укладені контракти поступово розривають, що зрештою унеможливить роботу каналу.

«Ми стільки боролися не за те, щоб у результаті передати канал – через Зазу Окуашвілі – до рук Бідзини Іванішвілі. Тому, наскільки це можливо, ми боротимемося і залишатимемося в ефірі для наших глядачів та грузинського народу», — заявив Габунія.

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.
  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 
  • Станом на 6 грудня на акціях протесту вже затримали близько 400 осіб, і понад 300 із них зазнали тортур та нелюдського поводження.
  • Згодом у країні почастішали напади невідомих на представників опозиції, а також журналістів. Так, зловмисники побили знімальну групу «ТВ Пірвелі».
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