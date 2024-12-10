Держдепартамент: США готові застосувати санкції проти керівництва Грузії

Також США готові застосувати інші інструменти для впливу на Грузію.

США чітко дали зрозуміти, що глибоко стурбовані зміною напрямку, який обрав уряд Грузії.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

“Ми використовуватимемо всі наявні у нас інструменти, щоби притягти Грузію до відповідальності за ці кроки, в тому числі шляхом запровадження нових санкцій”, - зазначив Міллер.

Він наголосив, що Держдепартамент зазвичай не анонсує санкції до їх введення, тому слід зачекати офіційних заяв з цього приводу.