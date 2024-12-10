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Держдепартамент: США готові застосувати санкції проти керівництва Грузії

Також США готові застосувати інші інструменти для впливу на Грузію.

Держдепартамент: США готові застосувати санкції проти керівництва Грузії
Метью Міллер
Фото: скріншот

США чітко дали зрозуміти, що глибоко стурбовані зміною напрямку, який обрав уряд Грузії.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

“Ми використовуватимемо всі наявні у нас інструменти, щоби притягти Грузію до відповідальності за ці кроки, в тому числі шляхом запровадження нових санкцій”, - зазначив Міллер.

Він наголосив, що Держдепартамент зазвичай не анонсує санкції до їх введення, тому слід зачекати офіційних заяв з цього приводу.

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  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.

  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 

  • Станом на 6 грудня на акціях протесту вже затримали близько 400 осіб, і понад 300 із них зазнали тортур та нелюдського поводження.

  • Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців, а Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити безвізовий режим для Грузії.

  • На події у Грузії відреагував і президент України. Зеленський доручив підготувати санкційні рішення.

  • Угорщина накладе вето на санкції Євросоюзу щодо грузинських чиновників, якщо такі будуть. 

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