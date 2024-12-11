Австрійська компанія OMV оголосила про розірвання контракту з Газпромом

Контракт мав діяти до 2040 року.

OMV розриває довгостроковий контракт на постачання природного газу з “Газпром експорт”.

Про це повідомляє пресслужба OMV.

“Сьогодні OMV оголосила про розірвання довгострокового контракту на постачання природного газу з “Газпром експортом” у зв’язку з численними серйозними порушеннями “Газпром експортом” своїх договірних зобов’язань”, - йдеться у повідомленні.

В компанії наголосили, що це припинення набуває чинності негайно.

Розірваний контракт датується 2006 роком і був розрахований на термін до 2040 року.