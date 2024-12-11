Австрійська компанія OMV оголосила про розірвання контракту з Газпромом

OMV розриває довгостроковий контракт на постачання природного газу з “Газпром експорт”.
Про це повідомляє пресслужба OMV.
“Сьогодні OMV оголосила про розірвання довгострокового контракту на постачання природного газу з “Газпром експортом” у зв’язку з численними серйозними порушеннями “Газпром експортом” своїх договірних зобов’язань”, - йдеться у повідомленні.
В компанії наголосили, що це припинення набуває чинності негайно.
Розірваний контракт датується 2006 роком і був розрахований на термін до 2040 року.
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Російський "Газпром" з 16 листопада припинив поставки природного газу транзитом через Україну для австрійської компанії OMV.
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Раніше Арбітражний суд присудив "Газпром експорту" виплатити австрійській нафтогазовій групі OMV збитки у розмірі 230 млн євро плюс відсотки і витрати.