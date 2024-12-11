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Австрійська компанія OMV оголосила про розірвання контракту з Газпромом

Контракт мав діяти до 2040 року.

Австрійська компанія OMV оголосила про розірвання контракту з Газпромом
Газопровід (Австрія)
Фото: Gas Connect Austria

OMV розриває довгостроковий контракт на постачання природного газу з “Газпром експорт”.

Про це повідомляє пресслужба OMV.

“Сьогодні OMV оголосила про розірвання довгострокового контракту на постачання природного газу з “Газпром експортом” у зв’язку з численними серйозними порушеннями “Газпром експортом” своїх договірних зобов’язань”, - йдеться у повідомленні. 

В компанії наголосили, що це припинення набуває чинності негайно. 

Розірваний контракт датується 2006 роком і був розрахований на термін до 2040 року. 

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