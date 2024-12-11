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Після зустрічі з Трампом у США Орбан телефонував Путіну

Серед іншого, вони обговорювали Україну. 

Після зустрічі з Трампом у США Орбан телефонував Путіну
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Після зустрічі з Дональдом Трампом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зателефонував очільнику КремляПутіну.  

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи угорської сторони. Співрозмовники, серед іншого, обговорювали Україну. 

Орбан "висловив зацікавленість у сприянні спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного вирішення кризи".

У пресслужбі Кремля повідомили, що Путін озвучив Орбану "принципові оцінки поточного розвитку ситуації навколо України".

Будапешт поки що подробиць цієї розмови не повідомляв.

Як повідомлялося, Орбан 9 грудня у Флориді зустрівся з обраним президентом США Трампом. Для голови угорського уряду це вже друга цьогоріч поїздка у Флориду. Минулого разу Орбан навідувався до Трампа в липні, не приховуючи свою підтримку на прийдешніх президентських виборах. Тоді він назвав республіканця "людиною миру" та обговорював з ним "можливості миру" в Україні. 

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