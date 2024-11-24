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Сибіга: ​Використання Росією балістичної ракети середньої дальності - типовий шантаж

Путін намагається залякати всіх, хто підтримує Україну.

Сибіга: ​Використання Росією балістичної ракети середньої дальності - типовий шантаж
Керівник МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів України надати Україні системи протиповітряної оборони, здатних збивати балістичні ракети середньої дальності.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності є її типовим шантажем. Путін намагається залякати всіх, хто підтримує Україну", - зазначив Сибіга.

Він додав, що партнери мають зробити все навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети. 

  • 21 листопада Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами. Путін згодом підтвердив використання нового типу ракети, яку він назвав "Орєшніком".
  • Україна заявила, що очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип цієї ракети.
  • МЗС також ухвалило і здійснює низку дипломатичних кроків щодо використання РФ нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).
  • Джерела "Української правди" стверджують, що росіяни використали ракету "Рубеж" – потенційний носій ядерного заряду. Удар вони провели наступного дня після попереджень посольства США щодо підвищеної загрози. 
  • В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
  • Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
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