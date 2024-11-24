Сибіга: ​Використання Росією балістичної ракети середньої дальності - типовий шантаж

Путін намагається залякати всіх, хто підтримує Україну.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів України надати Україні системи протиповітряної оборони, здатних збивати балістичні ракети середньої дальності.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності є її типовим шантажем. Путін намагається залякати всіх, хто підтримує Україну", - зазначив Сибіга.

Він додав, що партнери мають зробити все навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети.