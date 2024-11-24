Сибіга: ​Використання Росією балістичної ракети середньої дальності - типовий шантаж

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів України надати Україні системи протиповітряної оборони, здатних збивати балістичні ракети середньої дальності.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності є її типовим шантажем. Путін намагається залякати всіх, хто підтримує Україну", - зазначив Сибіга.
Він додав, що партнери мають зробити все навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети.
- 21 листопада Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами. Путін згодом підтвердив використання нового типу ракети, яку він назвав "Орєшніком".
- Україна заявила, що очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип цієї ракети.
- МЗС також ухвалило і здійснює низку дипломатичних кроків щодо використання РФ нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).
- Джерела "Української правди" стверджують, що росіяни використали ракету "Рубеж" – потенційний носій ядерного заряду. Удар вони провели наступного дня після попереджень посольства США щодо підвищеної загрози.
- В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
- Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.