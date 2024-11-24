У Сумській області унаслідок пожежі у житловому будинку загинув 59-річний чоловік, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вогонь зайнявся сьогодні о 05:53 у с. Семереньки Тростянецький район.

На місце виїхали рятувальники та добровільна пожежна команда.

Полум’я охопило весь будинок, існувала загроза поширення вогню. Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка 1965 року народження.

Пожежу локалізовано о 07:25, ліквідовано – о 09:15. За попередніми даними, причиною стала необережність загиблого під час паління.

Унаслідок пожежі у приватному житловому будинку Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району на Дніпропетровщині загинула жінка.