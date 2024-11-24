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У Сумській області унаслідок пожежі у житловому будинку загинув чоловік

Смертельна подія сталася сьогодні зранку. 

У Сумській області унаслідок пожежі у житловому будинку загинув чоловік

У Сумській області унаслідок пожежі у житловому будинку загинув 59-річний чоловік, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Вогонь зайнявся сьогодні о 05:53 у с. Семереньки Тростянецький район. 

На місце виїхали рятувальники та добровільна пожежна команда.

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Полум’я охопило весь будинок, існувала загроза поширення вогню. Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловіка 1965 року народження.

Пожежу локалізовано о 07:25, ліквідовано – о 09:15. За попередніми даними, причиною стала необережність загиблого під час паління.

Унаслідок пожежі у приватному житловому будинку Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району на Дніпропетровщині загинула жінка.

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