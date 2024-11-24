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Росіяни розмістили системи ППО на мисі Фіолент у Криму, — Атеш

На об'єкті розгорнуті системи ППО С-300, які забезпечують оборону.

Росіяни розмістили системи ППО на мисі Фіолент у Криму, — Атеш
Фото: Атеш

Російські війська розмістили системи протиповітряної оборони "С-300" на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агент "Атеш" провів розвідку військової бази на мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму. На території бази розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя. 

"На об'єкті розгорнуті системи ППО С-300, що забезпечують протиповітряну оборону та здатні виявляти та відстежувати загрози на значних відстанях. Також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, який займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей", — повідомляють в "Атеш".

Злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони регіону, додають партизани.

В "Атеш" зазначають, що продовжують розвідку та передають отриману інформацію Силам оборони.

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