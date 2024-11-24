У Дніпропетровській області у пожежі загинула жінка, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Пожежа сталася у приватному житловому будинку Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району.
Площа займання сягнула 40 кв.м.
Ліквідовуючи займання, надзвичайники виявили всередині оселі тіло загиблої жінки, 1956 року народження.
Обставини події зʼясовують правоохоронці.
Минулого тижня на Рівненщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, причину займання з'ясовують.