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На Дніпропетровщині у пожежі загинула жінка

Обставини події зʼясовують правоохоронці.

На Дніпропетровщині у пожежі загинула жінка

У Дніпропетровській області у пожежі загинула жінка, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася у приватному житловому будинку Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району. 

Площа займання сягнула 40 кв.м.

Ліквідовуючи займання, надзвичайники виявили всередині оселі тіло загиблої жінки, 1956 року народження.

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Обставини події зʼясовують правоохоронці.

Минулого тижня на Рівненщині внаслідок пожежі загинули троє дітей, причину займання з'ясовують.

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