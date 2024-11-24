У Дніпропетровській області у пожежі загинула жінка, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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