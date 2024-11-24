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Ворожа армія атакувала 11 населених пунктів Запоріжжя

Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Ворожа армія атакувала 11 населених пунктів Запоріжжя
обстріли Запорізької області
Фото: Іван Федоров

За добу російська армія завдала 144 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Темирівці. 33 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. 14 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоандріївку, Новоданилівку та Новодарівку. 94 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки", — ідеться у зведенні.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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