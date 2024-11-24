Ворожа армія атакувала 11 населених пунктів Запоріжжя

За добу російська армія завдала 144 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Темирівці. 33 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. 14 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоандріївку, Новоданилівку та Новодарівку. 94 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки", — ідеться у зведенні.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.