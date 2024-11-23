В Україні завтра на сході та Закарпатті мокрий сніг, вдень до +2°

У Києві та Київській області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця.

У неділю, 24 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями, невеликий мокрий сніг очікується лише у східних областях і на Закарпатті; температура вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

"Хмарно з проясненнями. У східних областях, вночі у південно-східній частині помірний (у Луганській та Донецькій областях місцями значний), вдень на Закарпатті невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без опадів. У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на південному сході країни, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с", - поінформували синоптики.

За прогнозом, температура вночі становитиме 2-7° морозу, на сході, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла. У Карпатах випаде невеликий сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° нижче нуля.

У Києві та Київській області в неділю буде хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у регіоні вночі 2-7° морозу, вдень від -3° до +2°, у столиці вночі буде 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Хмарна з проясненнями погода збережеться в Україні і в наступні два дні. Опадів не прогнозують, лише в Карпатському регіоні, 26 листопада на сході та південному сході випаде невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Температура вночі становитиме 2-7° морозу, в західних областях, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у західних та південних областях 0-5° тепла.

У Києві та області 25-26 листопада буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура у регіоні становитиме вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у столиці буде вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

За прогнозом синоптиків, 27 листопада вночі у південно-східній частині України, західних, вдень у північних областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів. 28 листопада вночі у східних областях місцями випаде невеликий сніг, вдень у західних областях невеликий дощ (в Карпатах мокрий сніг); на решті території без опадів.

Температура вночі 0-6° морозу (27 листопада у північних областях 3-9° морозу), у західних областях та на південному сході країни близько 0°; вдень в Україні від 2° морозу до 4° тепла, у західних областях та південній частині 2-8° тепла.

У столиці та Київській області 27 - 28 листопада опадів не передбачається, лише вдень 27 листопада місцями невеликий мокрий сніг. Температура у регіоні становитиме вночі 27 листопада 3-8° нижчу нуля, 28 листопада 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві буде вночі 27 листопада 4-6° морозу, 28 листопада 1-3° морозу; вдень 0-2° тепла.