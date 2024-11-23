Зеленський: Путін хоче витіснити Сили оборони із Курщини до 20 січня

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Путін поставив завдання російському військовому командуванню витіснити українські Сили оборони з території Курської області РФ до 20 січня 2025 року.
Про це глава держави розповів під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, пишуть Суспільне та Укрінформ.
"Я впевнений, що він (Путін - ред.) хоче нас витіснити (з Курщини - ред.) до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Але він не контролює ситуації. Курська операція – це не іграшки. Ми показали, що він не спроможний захищати повністю свою державу. Він усе кинув на окупацію та руйнацію України", – сказав Зеленський.
Глава України підкреслив, що Путін хоче показати, що він виконає завдання так званої "спеціальної військової операції", тобто окупує весь Донбас і йому треба "витиснути" українські війська із Курського напрямку. Це – дві його мети.
Він додав, що на Курському напрямку армія РФ зазнає великих втрат.
"У нього (йдеться про Путіна – ред.) таких втрат ще ніколи не було. В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля "СВО" тримається на Курській операції", – сказав Зеленський.
Водночас президент зауважив, що найважчою зараз є ситуація на сході України.
- За даними джерела LB.ua, Курська операція дозволила відволікти від лінії фронту 60 тисяч російських військових. Росіяни там вже втратили 25 тисяч військовослужбовців убитими і пораненими.
- Ворог планував наступ на Запоріжжя наприкінці жовтня - на початку листопада, сконцентрував на цьому напрямку значні сили, але був змушений відмовитися від цих планів та перекинути війська на Курщину.
- 6 серпня цього року Росія заявила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.
- 7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.
- За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів.
- Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території.
- Також РФ стягнула туди військових з КНДР.