Зеленський: Путін хоче витіснити Сили оборони із Курщини до 20 січня

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Путін поставив завдання російському військовому командуванню витіснити українські Сили оборони з території Курської області РФ до 20 січня 2025 року.

Про це глава держави розповів під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, пишуть Суспільне та Укрінформ.

"Я впевнений, що він (Путін - ред.) хоче нас витіснити (з Курщини - ред.) до 20 січня. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Але він не контролює ситуації. Курська операція – це не іграшки. Ми показали, що він не спроможний захищати повністю свою державу. Він усе кинув на окупацію та руйнацію України", – сказав Зеленський.

Глава України підкреслив, що Путін хоче показати, що він виконає завдання так званої "спеціальної військової операції", тобто окупує весь Донбас і йому треба "витиснути" українські війська із Курського напрямку. Це – дві його мети.

Він додав, що на Курському напрямку армія РФ зазнає великих втрат.

"У нього (йдеться про Путіна – ред.) таких втрат ще ніколи не було. В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля "СВО" тримається на Курській операції", – сказав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що найважчою зараз є ситуація на сході України.