​Росія планувала наступ на Запоріжжя, але ЗСУ змусили її перекинути війська на Курщину

Ворог планував наступ на Запоріжжя наприкінці жовтня - на початку листопада, сконцентрував на цьому напрямку значні сили, але був змушений відмовитися від цих планів.
Про це LB.ua повідомило джерело в командуванні ЗСУ.
За його словами, "загроза була дуже велика, РФ перекинула на Запорізький напрямок 2 дивізії".
Однак, в результаті дій українських військових на Курщині ворог був змушений перекинути одну дивізію на Курський напрямок.
"Водночас, ми не знімаємо загрозу" наступу ворога на Запорізькому напрямку, сказав наш співрозмовник.
За його словами, "ми можемо бити ворога, який значно нас переважає. Ворог знає наші сильні сторони, тому постійно розтягує лінію фронту - щоб не дати українській армії сформувати наступальні угруповання".
Водночас, сказав співрозмовник, "ворог заковтнув такий шматок, який не може проковтнути".
Події в Курській області РФ
- 6 серпня цього року Росія заявила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.
- 7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.
- Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
- За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів.
- Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території.
- Також РФ стягнула туди військових з КНДР.