​Росія планувала наступ на Запоріжжя, але ЗСУ змусили її перекинути війська на Курщину

"Загроза була дуже велика, РФ перекинула на Запорізький напрямок 2 дивізії", - повідомив співрозмовник.

Ворог планував наступ на Запоріжжя наприкінці жовтня - на початку листопада, сконцентрував на цьому напрямку значні сили, але був змушений відмовитися від цих планів.

Про це LB.ua повідомило джерело в командуванні ЗСУ.

За його словами, "загроза була дуже велика, РФ перекинула на Запорізький напрямок 2 дивізії".

Однак, в результаті дій українських військових на Курщині ворог був змушений перекинути одну дивізію на Курський напрямок.

"Водночас, ми не знімаємо загрозу" наступу ворога на Запорізькому напрямку, сказав наш співрозмовник.

За його словами, "ми можемо бити ворога, який значно нас переважає. Ворог знає наші сильні сторони, тому постійно розтягує лінію фронту - щоб не дати українській армії сформувати наступальні угруповання".

Водночас, сказав співрозмовник, "ворог заковтнув такий шматок, який не може проковтнути".

Події в Курській області РФ