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Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"

Йдеться про одноразову виплату, що буде доступна для громадян, які перебувають в Україні, зокрема дітей. 

Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Фото: Нацбанк

Міністерство економіки розповіло, як можна отримати 1000 гривень за президентською програмою. 

Програма діятиме в грудні-лютому. Отримати тисячу можна за допомогою застосунку Дія і картки "національного кешбеку". 

Для цього потрібно:

  • "Відкрити картку «Національний кешбек», якщо ще не маєте такої:

Її можна відкрити у одному з банків-партнерів програми «Національний кешбек»: ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк.

  • У Дії у розділі «Сервіси» потрібно буде активувати картку «Національного кешбеку»
  • Далі потрібно буде обрати у застосунку Дія послугу «Зимова єПідтримка»
  • Подайте заявку на отримання допомоги
  • Очікуйте зарахування коштів", – пояснили в Мінекономіки. 

Відкриття та обслуговування картки "Національний кешбек" є безкоштовним, і ці кошти не будуть оподатковувати. 

Пенсіонери та люди з 1 і 2 групами інвалідності зможуть оформити виплату через Укрпошту. Формуванням переліку тих, хто має на це право, займатиметься Мінсоцполітики. Ті, хто до нього увійде, не зможе отримати кошти через Дію. 

"Фінансуватись програма буде з залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення. Громадяни, отримавши кошти як соціальну допомогу, можуть спрямувати її на підтримку ЗСУ", – нагадали в міністерстві. 

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