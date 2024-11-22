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Умєров: Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за “данською моделлю”

Також сторони обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік.

Умєров: Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за “данською моделлю”
Рустем Умєров і Пол Йонсон
Фото: Міноборони

Міністр оборони України заявив, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за “данською моделлю” (фінансування виробництва зброї в Україні). Про це повідомляє пресслужба Міноборони. 

Умєров домовився про це під час візиту до Швеції з міністром оборони країни Полом Йонсоном. 

“Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу”, – зазначив Умєров. 

Також сторони обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік. Йде робота над тим, щоб ця підтримка була ще більшою та відповідала реальним потребам України. 

Окремий фокус – оснащення бригад. Сторони фіналізують домовленості.  

Нагадаємо, нещодавно на 4 саміті "Україна - Північна Європа" всі п'ять країн-учасниць підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні.

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