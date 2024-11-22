Умєров: Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за “данською моделлю”

Також сторони обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік.

Міністр оборони України заявив, що Швеція профінансує виробництво українських далекобійних дронів за “данською моделлю” (фінансування виробництва зброї в Україні). Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Умєров домовився про це під час візиту до Швеції з міністром оборони країни Полом Йонсоном.

“Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу”, – зазначив Умєров.

Також сторони обговорили плани фінансування допомоги Україні на 2025 рік. Йде робота над тим, щоб ця підтримка була ще більшою та відповідала реальним потребам України.

Окремий фокус – оснащення бригад. Сторони фіналізують домовленості.

Нагадаємо, нещодавно на 4 саміті "Україна - Північна Європа" всі п'ять країн-учасниць підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні.