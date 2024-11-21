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Канадський уряд хоче виділити більше 500 млн доларів на військову допомогу Україні

Ці кошти будуть використані на боєприпаси, навчання й інші засоби.

Канадський уряд хоче виділити більше 500 млн доларів на військову допомогу Україні
Канадський уряд хоче виділити більше 500 млн доларів на військову допомогу Україні
Фото: Facebook

Уряд Канади звернувся до парламенту із запитом на фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Уряд Канади вніс бюджетний документ до Палати громад, в якому міститься запит на виділення близько 587 млн доларів США на військову допомогу Україні.

Міністр оборони Канади Біл Блер зазначив, що ці кошти будуть використані на “боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги”.

Крім того, у документ включено близько 307 млн доларів США на фінансову допомогу Україні.

Також парламент просять виділити близько 35 млн доларів США на “гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні”.

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