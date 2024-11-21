Ці кошти будуть використані на боєприпаси, навчання й інші засоби.

Канадський уряд хоче виділити більше 500 млн доларів на військову допомогу Україні

Уряд Канади звернувся до парламенту із запитом на фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

Уряд Канади вніс бюджетний документ до Палати громад, в якому міститься запит на виділення близько 587 млн доларів США на військову допомогу Україні.

Міністр оборони Канади Біл Блер зазначив, що ці кошти будуть використані на “боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги”.

Крім того, у документ включено близько 307 млн доларів США на фінансову допомогу Україні.

Також парламент просять виділити близько 35 млн доларів США на “гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні”.