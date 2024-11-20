Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
ГоловнаСвіт

Після декількох років розробки презентували українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2 про Чорнобильську зону

Зараз гра доступна на двох платформах: Windows і Xbox Series.

Після декількох років розробки презентували українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2 про Чорнобильську зону
Фото: stalker2.com/ua

Відбувся офіційний реліз другої частини S.T.A.L.K.E.R. 2 - гри про Чорнобильську зону відчуження від української компанії GSC Game World.

Зараз гра доступна на двох платформах: Windows і Xbox Series. Ціна комп’ютерної версії в Україні - 1399 гривень, Xbox-версії - 60 доларів. Гру також можна завантажити також через підписку Game Pass.

Усього новий S.T.A.L.K.E.R. 2 має чотири видання: стандартне, лімітоване, колекційне й ультимативне. Вони відрізняються наповненням, більше про кожне можна дізнатися на офіційному сайті. 

Сюжет гри відбувається у тому ж альтернативному світі, що й попередні частини. У 2006 році на Чорнобильській АЕС стався другий вибух, що створив "Зону" - місце, яке тепер населяють мутанти й аномалії.

Розробники обіцяють нелінійну історію з кількома кінцівками, якісну графіку, динамічну зміну погоди та підтримку модифікацій від гравців.  

  • Гру анонсували ще у 2010 році, але за два роки розробку припинили, не домовившись із власниками прав на інтелектуальну власність. У 2018 році GSC знову нагадали про "Сталкер", запустивши тематичний сайт. 
  • А у 2020 році показали перший трейлер нової частини. У дебютному трейлері S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифровані уривки з поеми Тараса Шевченка "Катерина". Уривок розташований у нижній частині колби. Щоб прочитати його, треба перевернути та віддзеркалити зображення.
  • Загалом реліз переносили 6 разів, зокрема - через початок повномасштабного вторгнення Росії. Команда також стикалася з кібератаками та зливами інформації. Минулого року росіяни вимагали від GSC Game World "одуматися та переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та Росії", а також повернути російську локалізацію гри. У відповідь на це українці оголосили флешмоб і почали масово купувати гру. За перший день флешмобу покупцям вдалося підняти гру з 300+ до 124 місця глобального рейтингу Steam. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies