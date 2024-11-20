Після декількох років розробки презентували українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2 про Чорнобильську зону

Відбувся офіційний реліз другої частини S.T.A.L.K.E.R. 2 - гри про Чорнобильську зону відчуження від української компанії GSC Game World.
Зараз гра доступна на двох платформах: Windows і Xbox Series. Ціна комп’ютерної версії в Україні - 1399 гривень, Xbox-версії - 60 доларів. Гру також можна завантажити також через підписку Game Pass.
Усього новий S.T.A.L.K.E.R. 2 має чотири видання: стандартне, лімітоване, колекційне й ультимативне. Вони відрізняються наповненням, більше про кожне можна дізнатися на офіційному сайті.
Сюжет гри відбувається у тому ж альтернативному світі, що й попередні частини. У 2006 році на Чорнобильській АЕС стався другий вибух, що створив "Зону" - місце, яке тепер населяють мутанти й аномалії.
Розробники обіцяють нелінійну історію з кількома кінцівками, якісну графіку, динамічну зміну погоди та підтримку модифікацій від гравців.
- Гру анонсували ще у 2010 році, але за два роки розробку припинили, не домовившись із власниками прав на інтелектуальну власність. У 2018 році GSC знову нагадали про "Сталкер", запустивши тематичний сайт.
- А у 2020 році показали перший трейлер нової частини. У дебютному трейлері S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифровані уривки з поеми Тараса Шевченка "Катерина". Уривок розташований у нижній частині колби. Щоб прочитати його, треба перевернути та віддзеркалити зображення.
- Загалом реліз переносили 6 разів, зокрема - через початок повномасштабного вторгнення Росії. Команда також стикалася з кібератаками та зливами інформації. Минулого року росіяни вимагали від GSC Game World "одуматися та переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та Росії", а також повернути російську локалізацію гри. У відповідь на це українці оголосили флешмоб і почали масово купувати гру. За перший день флешмобу покупцям вдалося підняти гру з 300+ до 124 місця глобального рейтингу Steam.