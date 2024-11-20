Після декількох років розробки презентували українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2 про Чорнобильську зону

Зараз гра доступна на двох платформах: Windows і Xbox Series.

Відбувся офіційний реліз другої частини S.T.A.L.K.E.R. 2 - гри про Чорнобильську зону відчуження від української компанії GSC Game World.

Зараз гра доступна на двох платформах: Windows і Xbox Series. Ціна комп’ютерної версії в Україні - 1399 гривень, Xbox-версії - 60 доларів. Гру також можна завантажити також через підписку Game Pass.

Усього новий S.T.A.L.K.E.R. 2 має чотири видання: стандартне, лімітоване, колекційне й ультимативне. Вони відрізняються наповненням, більше про кожне можна дізнатися на офіційному сайті.

Сюжет гри відбувається у тому ж альтернативному світі, що й попередні частини. У 2006 році на Чорнобильській АЕС стався другий вибух, що створив "Зону" - місце, яке тепер населяють мутанти й аномалії.

Розробники обіцяють нелінійну історію з кількома кінцівками, якісну графіку, динамічну зміну погоди та підтримку модифікацій від гравців.