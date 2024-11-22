Лікарю-хірургу комунального медзакладу Київської області оголосили підозру в вимаганні хабара за уникнення мобілізації

Він пропонував покласти людину в лікарню на пів року, аби потім оформити інвалідність.

Лікарю-хірургу оголосили підозру за вимагання хабара в обмін на оформлення медичних документів, на основі яких можна оформити інвалідність та уникнути військової служби. За даними слідства, медичний працівник комунального закладу Київської обласної ради запропонував громадянину провести фіктивне стаціонарне лікування терміном на пів року, що звільнило б його від призову.

А в разі відмови лікар погрожував цьому чоловіку мобілізацією, повідомили в поліції Київської області. Правоохоронці затримали медика наприкінці жовтня під час отримання хабара в $2000.

У нього вилучили кошти, печатки й документи.

Підозру оголосили за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Лікарю загрожує до восьми років позбавлення волі.