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Курська операція дозволила відволікти від лінії фронту 60 тисяч російських військових, - джерело LB.ua

В іншому випадку ці сили ворога можуть піти на Харків або на Покровський та Курахівський напрямок.

Курська операція дозволила відволікти від лінії фронту 60 тисяч російських військових, - джерело LB.ua
Військовослужбовець ЗСУ у Суджі.
Фото: EPA/UPG

Росіяни втратили на Курщині 25 тисяч військовослужбовців убитими і пораненими.

Про це LB.ua повідомило джерело в командуванні ЗСУ.

За його словами, у вересні на Курщині було 40 тисяч російських військових, зараз угруповання росіян налічує 59 тисяч - 1 дивізія, 5 бригад, 15 полків. 

"Вони перекинули туди чотири свої найкращі бригади", - сказав співрозмовник LB.ua.

За його словами, ворог застосовує на Курщині тактику "випаленої землі" - щоб вибити українські війська зі своєї території, росіяни рівняють зі землею власні населені пункти вбиваючи своїх же громадян.

Українці тримають там фронт, знищуючи велику кількість ворога - російська армія втратила на Курщині близько 25 тисяч військових убитими і пораненими. "Наші втрати - в рази менші", - зазначило джерело.

За його словами, на сьогодні Україна контролює 800 квадратних кілометрів Курської області.

Максимально Україна контролювала 1376 квадратних кілометрів.

"Курщину будемо утримувати стільки, скільки буде потрібно з військової точки зору. Бо інакше ця армія - 60 тисяч - піде на Харків або на Покровський та Курахівський напрямок. Нехай краще нищать свої населені пункти", - наголосив наш співрозмовник.

Події в Курській області РФ6 серпня цього року Росія заявила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки. Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів. Цього місяця Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони стримують достатньо значне угруповування російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території.Також РФ стягнула туди військових з КНДР.Джерело в командуванні ЗСУ повідомило LB.ua, що ворог планував наступ на Запоріжжя наприкінці жовтня - на початку листопада, сконцентрував на цьому напрямку значні сили, але був змушений відмовитися від планів.

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