Головне за ніч та ранок неділі, 24 листопада: атака дронів на Київ, майже 230 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 227 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 24 листопада ЗС РФ знову атакували Київ ударними безпілотниками. Сили ППО знищили понад десять "шахедів", які атакували столицю з різних напрямків.

За інформацією КМВА, повітряна тривога в Києві тривала понад 3 години. "Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці.(Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила", — ідеться у повідомленні.

Дані оновлюються та уточнюються.

У ніч на 24 листопада російська армія атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської області (РФ). Загалом виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БпЛА.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях.

19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.В повітрі — 4 ворожих БпЛА, бойова робота триває.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Активно застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.

Триває операція в Курській області. За минулу добу ворог завдав по позиціях наших воїнів 197 артилерійських обстрілів, з них 13 із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1020 окупантів. Втрати РФ на війні становлять вже близько 730 740 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

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