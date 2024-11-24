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За тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів

Також Сили оборони знищили 123 ворожі ракети та 392 БпЛА.

За тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів
Фото: Скрін з відео

За тиждень Росія втратила на війні 9860 окупантів та 1561 одиницю озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За тиждень з 17 по 24 листопада 2024 року втрати противника склали близько 9860 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали військова техніка російських військ:

  • 73 танки
  • 188 бойових броньованих машин
  • 209 артилерійських систем
  • 2 РСЗВ
  • 5 установок ППО
  • 543 одиниці автотехніки
  • 26 одиниць спецтехніки

Крім цього, наші захисники знищили 123 ворожі ракети та 392 БпЛА ОТР.

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