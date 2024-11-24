За тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів

За тиждень Росія втратила на війні 9860 окупантів та 1561 одиницю озброєння та військової техніки.
Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
За тиждень з 17 по 24 листопада 2024 року втрати противника склали близько 9860 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали військова техніка російських військ:
- 73 танки
- 188 бойових броньованих машин
- 209 артилерійських систем
- 2 РСЗВ
- 5 установок ППО
- 543 одиниці автотехніки
- 26 одиниць спецтехніки
Крім цього, наші захисники знищили 123 ворожі ракети та 392 БпЛА ОТР.
- За минулу добу ЗСУ ліквідували 1020 російських окупантів. Загалом РФ втратила вже близько 730 740 військових.