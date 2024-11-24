За тиждень Сили оборони ліквідували 9860 російських окупантів

Також Сили оборони знищили 123 ворожі ракети та 392 БпЛА.

За тиждень Росія втратила на війні 9860 окупантів та 1561 одиницю озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

За тиждень з 17 по 24 листопада 2024 року втрати противника склали близько 9860 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Суттєвих втрат зазнали військова техніка російських військ:

73 танки

188 бойових броньованих машин

209 артилерійських систем

2 РСЗВ

5 установок ППО

543 одиниці автотехніки

26 одиниць спецтехніки

Крім цього, наші захисники знищили 123 ворожі ракети та 392 БпЛА ОТР.