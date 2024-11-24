Європарламент цього тижня має схвалити резолюцію про “рішучу підтримку України”

Депутати також розкритикують військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю.

Депутати Європарламенту цього тижня мають підтвердити рішучу підтримку України та розкритикувати військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю.

Про це йдеться на сайті законодавчого органу ЄС.

Євродепутати голосуватимуть за відповідну резолюцію у четвер.

У заяві, оприлюдненій лідерами парламенту 19 листопада, ЄС закликав “посилити підтримку України в усіх відношеннях, включно з “політичною, фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою”, підтвердивши “підтримку України всіма можливими способами до її перемоги”.

Пленарні дебати з представниками Європейської комісії перед голосуванням відбудуться у вівторок вранці.