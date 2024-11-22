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Зеленський: є більше деталей про нову ракету, якою Росія обстріляла Дніпро

Міністр оброни вже зустрічається із партнерами в пошуку нових систем ППО.

Зеленський: є більше деталей про нову ракету, якою Росія обстріляла Дніпро
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Є більше інформації про ракету, якою Росія обстріляла Дніпро 21 листопада.

Про це у вечірньому відеозверненні 22 листопада повідомив Володимир Зеленський.

«Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру. І ми дамо всі деталі журналістам – міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія», - сказав глава держави.

Президент висловив вдячність партнерам, які відреагували на цю ескалацію, але закликав їх і до дій. 

Зеленський додав, що міністр оборони Рустем Умєров уже проводить зустрічі з партнерами щодо нових систем ППО. «Саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків», - додав глава держави.

Президент наголосив, що «коли хтось починає використовувати інші країни вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин». Зеленський закликав світ «звучати серйозно у відповідь» – «так, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків».

  • 21 листопада Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами. Російський диктатор згодом підтвердив використання нового типу ракети, яку назвав "Орєшніком".
  • Україна заявила, що очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети.
  • МЗС ухвалило і здійснює низку дипломатичних кроків щодо використання РФ нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).
  • Джерела Української правди стверджують, що росіяни використали ракету "Рубеж" – потенційний носій ядерного заряду. Удар вони провели наступного дня після попереджень посольства США щодо підвищеної загрози. 
  • В ЄС відреагували на удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою. Мовляв, Путін думає про ескалацію, а не про мир.
  • Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру 21 листопада. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.
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