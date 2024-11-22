Є більше інформації про ракету, якою Росія обстріляла Дніпро 21 листопада.

Про це у вечірньому відеозверненні 22 листопада повідомив Володимир Зеленський.

«Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру. І ми дамо всі деталі журналістам – міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія», - сказав глава держави.

Президент висловив вдячність партнерам, які відреагували на цю ескалацію, але закликав їх і до дій.

Зеленський додав, що міністр оборони Рустем Умєров уже проводить зустрічі з партнерами щодо нових систем ППО. «Саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків», - додав глава держави.

Президент наголосив, що «коли хтось починає використовувати інші країни вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин». Зеленський закликав світ «звучати серйозно у відповідь» – «так, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків».