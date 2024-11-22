Є більше інформації про ракету, якою Росія обстріляла Дніпро 21 листопада.
Про це у вечірньому відеозверненні 22 листопада повідомив Володимир Зеленський.
«Сьогодні встановлено вже більше деталей щодо нової ракети, якою Росія вдарила по Дніпру. І ми дамо всі деталі журналістам – міжнародним медіа. Світ має знати правду та усвідомлювати, що єдиний, хто не хоче миру, – це Росія», - сказав глава держави.
Президент висловив вдячність партнерам, які відреагували на цю ескалацію, але закликав їх і до дій.
Зеленський додав, що міністр оборони Рустем Умєров уже проводить зустрічі з партнерами щодо нових систем ППО. «Саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків», - додав глава держави.
Президент наголосив, що «коли хтось починає використовувати інші країни вже навіть не тільки для терору, але й для випробування своїх нових ракет через терор, то це точно міжнародний злочин». Зеленський закликав світ «звучати серйозно у відповідь» – «так, щоб Путін справді боявся розширювати війну та відчував реальні наслідки своїх вчинків».
- 21 листопада Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами. Російський диктатор згодом підтвердив використання нового типу ракети, яку назвав "Орєшніком".
- Україна заявила, що очікує висновків експертів, щоб визначити точний тип нової ракети.
- МЗС ухвалило і здійснює низку дипломатичних кроків щодо використання РФ нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).
- Джерела Української правди стверджують, що росіяни використали ракету "Рубеж" – потенційний носій ядерного заряду. Удар вони провели наступного дня після попереджень посольства США щодо підвищеної загрози.
- В ЄС відреагували на удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою. Мовляв, Путін думає про ескалацію, а не про мир.
- Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру 21 листопада. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.