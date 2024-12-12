Генасамблея ООН проголосувала за негайне припинення вогню в Газі

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй у середу ухвалила резолюцію, яка закликає до негайного, безумовного та постійного припинення вогню у Смузі Гази між Ізраїлем та ХАМАСом, а також негайного звільнення усіх заручників.

Як пише Reuters, зі 193 країн-членів ООН документ підтримали 158. Проти висловилися Ізраїль, Сполучені Штати та ще сім держав, 13 представників країн утрималися.

Ця резолюція відрізняється більш різкими формулювання щодо потреби миру, ніж ти, які були ухвалені Генасамблеєю у жовтні та грудні 2023 року.

Також ООН іншим голосуванням закликала Ізраїль скасувати закон, відповідно до якого діяльність Агенції з питань палестинських біженців на території держави була заборонена.

Представник США у Генасамблеї Роберт Вуд заявив, що обидві резолюції містять суттєві проблеми: вони "ставлять ХАМАС у більш вигідне положення, зменшуючи тиск щодо заручників, а також втручаються у внутрішнє питання Ізраїлю, не пропонуючи нових шляхів поліпшення гуманітарної ситуації".