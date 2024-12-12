​Протягом минулої доби на фронті відбулося більше 200 боїв

Ворог завдав два ракетних та 15 авіаційних ударів.

Розпочалась 1023 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 15 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 24 КАБи. Крім цього, здійснив три з половиною тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 134 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад тисячу дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Кримське, Петрівка, Торецьк, Покровськ, Комар, Розлив та Времівка Донецької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління та чотири райони зосередження особового складу противника.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Піщаного, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбники 30 разів атакували позиції українських захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку минулої доби противник проводив дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

Активно застосовуючи керовані авіабомби на Торецькому напрямку минулої доби окупанти п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію. Штурмував українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 29 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.На Гуляйпільському напрямку противник вчора наступальних дій не проводив.

Минулої доби на Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки.П’ять разів безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 22 атаки російських загарбників.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки.