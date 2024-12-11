У прифронтовій Малій Токмачці на Запоріжжі досі залишаються 16 людей

У прифронтовому селі Мала Токмачка Запорізької області триває обов'язкова евакуація. З тими, хто відмовляється виїжджати, поліція проводить розʼяснювальну роботу.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника управління – начальник відділу офіцерів поліції УПД ГУНП в Запорізькій області Олександр Кривенко, пише Укрінформ.

"На час прийняття рішення про обовʼязкову евакуацію з Малої Токмачки там мешкала 51 особа, з яких 6 виїхали самостійно, евакуйовані безпосередньо поліцією 22. Зараз там перебуває ще 16 осіб, них 14 відмовляються від евакуації, з ними ведеться розʼяснювальна робота. Двоє людей перебувають в тій частині населеного пункту, куди дістатися неможливо", — каже Кривенко.