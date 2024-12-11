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В Карпатах співробітники ДСНС врятували туриста

Чоловіка передали медикам із підозрою на обмороження ніг.

В Карпатах співробітники ДСНС врятували туриста
Співробітники ДСНС врятували туриста в Карпатах
Фото: Пресслужба ДСНС

У Закарпатській області співробітники ДСНС врятували туриста який міг замерзнути у горах.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“37-річний турист із Києва розпочав свою мандрівку зі селища Ясіня на Закарпатті. Він пройшов через полонину Шиса й після ночівлі вирушив на гору Петрос. Однак запланованого маршруту не дотримався, та й до погодних умов горе-мандрівник не підготувався – температура у горах знизилася до 12 градусів морозу”, - йдеться у повідомленні.

Гірські рятувальники виїхали йому на допомогу із селища Ясіня. Турист тим часом продовжував рух, отже його знайшли рятувальники з Лазещини поблизу полонини Головчеська.

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Чоловіка спустили донизу і передали медикам з підозрою на обмороження ніг.

В ДСНС наголосили на необхідності підготовки до походів у гори і слідкуванні за прогнозами погоди, а також закликали використовувати мобільний застосунок “Порятунок у горах”.

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