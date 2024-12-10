На Закарпатті викрили чергову схему переправки чоловіків до Румунії

У Закарпатській області правоохоронці викрили чергову схему переправки чоловіків за кордон. Вартість "послуг" становила від 6 до 10 тисяч доларів.
Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.
До незаконних оборудок виявився причетним 32-річний мешканець Рахівського району. Встановлено, що він за гроші проводив військовозобовʼязаних чоловіків до Румунії.
Аби не привертати уваги, клієнти приїжджали у визначений район Закарпаття під виглядом туристів, селитися у готелях, після чого зустрічалися зі зловмисником для узгодження подальших дій.
В одному з випадків він повідомив клієнту, що особисто переведе його через кордон і попередив, що на певній ділянці дороги доведеться швидко пересуватися. Далі порадив взяти лише самі необхідні речі, документи та гроші загорнути у поліетиленовий пакет. Вирушати планували з самого ранку, а тому клієнт мав переночувати у фігуранта.
Затримали переправника одразу після отримання ним 8100 доларів від клієнта.
Наразі слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
Крім того, перевіряється причетність інших осіб до незаконних оборудок фігуранта. Триває слідство.
- Правоохоронці також заблокували два нелегальні канали переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Схеми "діяли" на території Львівщини та Буковини. Чернівецькі ділки оцінювали свої "послуги" у 11 000 доларів з однієї особи, а львівські – у 7000 доларів з кожного.
- Раніше четверо чоловіків намагалися переплисти Тису, заплативши за "безпечний маршрут" 400 тис грн.