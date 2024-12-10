На Закарпатті викрили чергову схему переправки чоловіків до Румунії

Вартість послуг "переправника" становила від 6 до 10 тисяч доларів.

У Закарпатській області правоохоронці викрили чергову схему переправки чоловіків за кордон. Вартість "послуг" становила від 6 до 10 тисяч доларів.

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

До незаконних оборудок виявився причетним 32-річний мешканець Рахівського району. Встановлено, що він за гроші проводив військовозобовʼязаних чоловіків до Румунії.

Аби не привертати уваги, клієнти приїжджали у визначений район Закарпаття під виглядом туристів, селитися у готелях, після чого зустрічалися зі зловмисником для узгодження подальших дій.

В одному з випадків він повідомив клієнту, що особисто переведе його через кордон і попередив, що на певній ділянці дороги доведеться швидко пересуватися. Далі порадив взяти лише самі необхідні речі, документи та гроші загорнути у поліетиленовий пакет. Вирушати планували з самого ранку, а тому клієнт мав переночувати у фігуранта.

Затримали переправника одразу після отримання ним 8100 доларів від клієнта.

Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Затриманий переправник нелегалів на Закарпатті

Наразі слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Крім того, перевіряється причетність інших осіб до незаконних оборудок фігуранта. Триває слідство.