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На Закарпатті викрили чергову схему переправки чоловіків до Румунії

Вартість послуг "переправника" становила від 6 до 10 тисяч доларів. 

На Закарпатті викрили чергову схему переправки чоловіків до Румунії
Вилучені під час затримання кошти
Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

У Закарпатській області правоохоронці викрили чергову схему переправки чоловіків за кордон. Вартість "послуг" становила від 6 до 10 тисяч доларів. 

Про це повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

До незаконних оборудок виявився причетним 32-річний мешканець Рахівського району. Встановлено, що він за гроші проводив військовозобовʼязаних чоловіків до Румунії. 

Аби не привертати уваги, клієнти приїжджали у визначений район Закарпаття під виглядом туристів, селитися у готелях, після чого зустрічалися зі зловмисником для узгодження подальших дій. 

В одному з випадків він повідомив клієнту, що особисто переведе його через кордон і попередив, що на певній ділянці дороги доведеться швидко пересуватися. Далі порадив взяти лише самі необхідні речі, документи та гроші загорнути у поліетиленовий пакет. Вирушати планували з самого ранку, а тому клієнт мав переночувати у фігуранта. 

Затримали переправника одразу після отримання ним 8100 доларів від клієнта.

Затриманий переправник нелегалів на Закарпатті
Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України
Затриманий переправник нелегалів на Закарпатті

Наразі слідчі поліції оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі. 

Крім того, перевіряється причетність інших осіб до незаконних оборудок фігуранта. Триває слідство.

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