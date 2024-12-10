​Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного суду, що мала паспорт РФ

10 грудня Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову.

Про це йдеться на сайті ВРП.

Подання зробила Третя Дисциплінарна палата, яка вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності і застосувати до неї стягнення у виді подання про звільнення з посади.

У липні цього року «Схеми» оприлюднили розслідування про те, що Арестова має російське громадянство. Про це свідчили дані з витягу з автоматизованої системи «Роспаспорт». Журналісти також з’ясували, що упродовж 2018-2022 років суддя відвідувала окупований Крим.

Арестова опісля заявила, що не має російського громадянства, але припустила, що паспорт їй «можливо, дійсно був виданий», як і решті зареєстрованих жителів Криму після псевдореферендуму. А свої поїздки на окупований півострів суддя пояснила необхідністю відвідувати батьків.