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Завершили розслідування щодо незаконного збагачення керівника АМКУ Кириленка

Йдеться про незаконне збагачення на 72,1 млн грн.

Завершили розслідування щодо незаконного збагачення керівника АМКУ Кириленка
Павлу Кириленку повідомили про підозру
Фото: Facebook Павла Кириленка

Завершили розслідування за підозрою керівника АМКУ у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Про цей деться у повідомленнях НАБУ та САП.

Імені керівника АМКУ не вказують, але імовірно йдеться про Павла Кириленка.

Як встановило слідство, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Йдеться про:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м; 
  • будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль ВМW Х3. 

Водночас різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.

Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

  • 14 серпня 2024 року йому повідомили про підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Наприкінці серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив Кириленку заставу, яку внесли, а нардепи планували звернутися до Стефанчука, аби звільнити Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету.
  • САП і НАБУ взялися розслідувати нерухомість Кириленка на 70 млн грн у березні цього року після появи розслідування "Схем".
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