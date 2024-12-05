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На Закарпатті затримали паліїв, які для росіян намагалися знищити сільраду та вежу мобільного зв'язку

Тепер злочинцям загрожує до 10 років в'язниці. 

На Закарпатті затримали паліїв, які для росіян намагалися знищити сільраду та вежу мобільного зв'язку
Один із затриманих паліїв
Фото: Нацполіція

На Закарпатті затримали раніше судимих жителів області, які вчинили умисний підпал двох об’єктів у Мукачівському районі. Діяли фігуранти за вказівками представників російських спецслужб. 

Про це повідомили у Нацполіції. 

Чоловіки за обіцяні кілька сотень доларів встигли вчинити підпал будівлі однієї з селищних рад та вежі мобільного зв’язку на Мукачівщині. У обох випадках вчасно спрацювали відповідні служби, тому значних негативних наслідків вдалося уникнути.

Оперативники встановили, що палії до місця вчинення злочинів приїжджали на велосипедах. Також поліцейські встановили точну адресу, де вони переховувалися після вчинення підпалів.

Зафіксовані на камерах спостереження підозрювані у підпалах
Фото: Нацполіція
Зафіксовані на камерах спостереження підозрювані у підпалах

Обох підозрюваних затримали. 43- та 46-річні раніше судимі закарпатці наразі поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Старший з фігурантів лише нещодавно вийшов з-під варти, внісши визначену судом заставу. Його затримували за торгівлю наркотиками.

Зараз слідчі Мукачівського районного управління поліції кваліфікували дії паліїв за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва окружної прокуратури обом повідомлено про підозру. 

Затриманим загрожує до 10 років ув’язнення.

  • Нещодавно на Київщині та Тернопільщині затримали ще 5 паліїв, які намагалися знищити військові авто та адмінбудівлю на замовлення РФ.
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