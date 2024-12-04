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​На Київщині та Миколаївщині затримали шістьох агентів РФ, які мали підпалити енергооб’єкти залізниці

Серед затриманих - рецидивіст, ігроман, а також - четверо неповнолітніх. 

​На Київщині та Миколаївщині затримали шістьох агентів РФ, які мали підпалити енергооб’єкти залізниці
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали ще шістьох агентів російських спецслужб, які вчиняли підпали у Київській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Окупанти завербували всіх дистанційно через спеціально створені Телеграм-канали, пропонували їм гроші в обмін на співпрацю. За завданням ворога зловмисники мали підпалити підстанції та енергооб’єкти Укрзалізниці. 

На Київщині затримано 33-річного мешканця столиці, який після 10 років тюремного ув’язнення за крадіжки пішов на співпрацю з окупантами. За їхньою вказівкою чоловік підпалив релейну шафу, яка забезпечує безперебійний рух потягів на одній із ділянок у Києві.

Ще один фігурант - 29-річний мешканець Борисполя, ігроман, який за російські гроші сподівався "перекрити" свої програші на тоталізаторах. Для цього зловмисник також спалив іншу релейну шафу Укрзалізниці.

Фото: СБУ

У Миколаївській області затримано чотирьох місцевих підлітків віком 15 та 14 років, які підпалили електропідстанцію, що забезпечує світлом більшу частину мешканців Первомайського району.

Під час обшуків у фігурантів вилучено одяг, легкозаймисті суміші та мобільні телефони із доказами злочинів. Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисникам, включаючи неповнолітніх, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Фото: СБУ

Раніше на Кіровоградщині двоє поплічників РФ підпалили локомотив, підстанції обленерго та релейні шафи.

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