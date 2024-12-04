У Вінницькій області через російський дрон зайнявся будинок

У будинку проживало 5 людей, з них 3 діток. На щастя, ніхто із них не постраждав.

У Вінницькій області унаслідок падіння БпЛА зайнявся приватний житловий будинок, частково відбулося руйнування самого будинку, автомобіля та господарських будівель.

Про це повідомила перша заступниця Начальника ОВА Наталя Заболотна та пресслужба ДСНС.

Це сталось під час нічної повітряної тривоги.

У будинку проживало 5 людей, з них 3 діток. На щастя, ніхто із них не постраждав.

Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу.

Фото: ДСНС Наслідки обстрілу на Вінничині