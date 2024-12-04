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Уночі росіяни атакували Миколаївщину із мінометів, над областю знищили три "шахеди"

Також росіяни атакували область FPV-дронами і пошкодили лінію електропередач.

Уночі росіяни атакували Миколаївщину із мінометів, над областю знищили три "шахеди"
Фото: Макс Требухов

У ніч на 4 грудня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили три БпЛА типу «Shahed 131/136». Також окупанти атакували область із мінометів.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 3 грудня, о 9:50, 15:40 та 16:15 ворог атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. Також о 14:00 громада зазнала ворожого артилерійського обстрілу. Внаслідок одного із обстрілів у с. Іванівка було пошкоджено лінію електропередач, яку вже відновили. Постраждалих немає.

Також сьогодні вночі, 4 грудня, о 00:20 під ворожими мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

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