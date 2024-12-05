Бенефіціарам та керівництву онлайн-казино повідомили про підозри у пособництві державі-агресору

Підтвердили зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей. Йдеться про казино Pin-up.

Про це повідомила пресслужба ДБР та АРМА.

Зазначається, що у межах розслідування діяльності цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, були виявлені факти пособництва її представників державі-агресору.

"Зокрема, документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Бізнес також діяв під прикриттям підслідних Бюро суб’єктів", – йдеться у повідомленні ДБР.

Бюро провело ряд заходів, залучило експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил Оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

Пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. «лнр», наповнюючи таким чином бюджет агресора. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, а також збройна агресія проти України.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «сво». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК України фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино за фактами пособництва державі-агресору, а також особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема директору та власнику торгової марки й доменного імені.

Наразі Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід держави відповідно до норм чинного законодавства.

Раніше суд задовольнив клопотання про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

При цьому казино намагалося запобігти спробам зняття арештів з переданих до АРМА активів.

"Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2024 року № 1088-р погоджено придбання АРМА за рахунок вищевказаних коштів, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 мільярди гривень, що вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки", – зазначили у Бюро.