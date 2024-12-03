Ексзаступника голови Вищого господарського суду затримали за підозрою в участі в злочинній організації

ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду. Йому повідомили підозру в отриманні хабара та участі в злочинній організації, очолюваній тодішнім головою цього суду.

До складу організації входили й інші судді та їхні родичі, а також адвокати і працівники суду. Про це повідомили в Офісі генпрокурора і ДБР.

"Очолював злочинну організацію колишній голова Вищого господарського суду України, який наразі перебуває у розшуку. Її учасники, а також інші судді під їхнім впливом за хабарі постановляли необхідні судові рішення в інтересах злочинної організації", – повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, учасники злочинної організації залучали до своєї діяльності інших працівників суду, які за за матеріальну винагороду втручались у розподіл судових справ та призначали у них "своїх" суддів.

Імені підозрюваного не назвали, але оприлюднені фото дозволяють припустити, що мова про Артура Ємельянова. У вересні 2023 УП писала, що до нього приходили з обшуком у межах розслідування щодо можливого пособництва Росії. Після роботи в суді він займався адвокатською діяльністю.

У 2016 Ємельянову та його начальнику Віктору Татькову повідомили про підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ і заяв, втручання в діяльність суддів. Слідство заявляло, що ці особи в 2011-2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень. Також з'ясувалося, що Ємельянов володів коштами, що не відповідають його доходам.

Він був відсторонений від суддівства – через підозри в корупції та тиску на суддів. Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ще у 2018 році встановила, що суддя Ємельянов, використовуючи службове становище, впливав на суддів Господарського суду міста Києва і втручався у процес здійснення судочинства одним із них у справах, що перебували у її провадженні в період до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається "державне питання". Однак звільнити його вдалося лише в 2021 році.