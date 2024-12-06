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На Волині засудили митника та залізничника, які намагалися переправити чоловіка за кордон

Суд присудив обом по 5 років позбавлення волі.

На Волині засудили митника та залізничника, які намагалися переправити чоловіка за кордон
Вирок суду (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДПСУ

У Волинській області по 5 років позбавлення волі присудили митнику та залізничнику, які намагалися переправити чоловіка до Польщі.

Про це повідомили у ДБР.

Луцький міськрайонний суд виніс вирок щодо інспектора відділу митного оформлення митного поста «Ягодин» Волинської митниці та монтера колії залізничної станції «Ягодин».

До інспектора митниці за порадою звернувся місцевий мешканець, який хотів потрапити за кордон. Митник повідомив, що готовий допомогти й залучив до справи працівника залізниці.

У визначений час вони автомобілем привезли «клієнта» на залізничну станцію і посадили у вагон потяга «Київ-Варшава» після того, як пасажири пройшли прикордонний контроль. Однак чоловіка, в якого не було відміток у паспорті про перетин кордону та жодних документів, які б дозволяли виїхати з України, затримали прикордонники.

"Суд визнав інспектора митниці та залізничника винними в керівництві незаконним переправленням особи через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2,3 ст. 332 КК України) і засудив обох на 5 років позбавлення волі", – зазначили у Бюро. 

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