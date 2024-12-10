Правоохоронці заблокували два канали нелегального перетину кордону чоловіками

Правоохоронці заблокували два нелегальні канали переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Схеми "діяли" на території Львівщини та Буковини. Чернівецькі ділки оцінювали свої "послуги" у 11 000 доларів з однієї особи, а львівські – у 7000 доларів з кожного.

Про це повідомили у Нацполіції та Спецпрокуратурі західного регіону.

Зокрема, затримали 38-річну львівʼянку, яка налагодила схему незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон. Після підбору охочих виїхати, фігурантка обіцяла розв'язати питання щодо безперешкодного їх пропуску до країн ЄС.

Встановлено, що вона зустрілася із начальником відділення інспекторів прикордонної служби міжнародного пункту пропуску в Яворівському районі на Львівщині та намагалася "домовитись" – запропонувала 7 тисяч доларів США за "допомогу", щоб "клієнт" міг безперешкодно проїхати на автомобілі через пункт прикордонного контролю та потрапити до країн Євросоюзу. Свої ж послуги вона оцінила у 1 тисячу доларів США.

Під час надання прикордоннику обумовленої суми коштів переправницю затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Фото: Нацполіція Правоохоронці викрили дві схеми переправки чоловіків за кордон

У Чернівецькій області за 11 000 доларів фігуранти забезпечували супровід чоловіків з інших регіонів до Буковини, гарантували проїзд блокпостів, їх поселення та подальше переправлення до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Організатора схеми незаконного перетину кордону затримали в обласному центрі після отримання "авансу".

Двох причетних водіїв, які відповідали за перевезення охочих перетнути кордон, затримали у селищі на кордоні з Румунією, звідки повинен був починатися їхній "трансфер" лісом за межі країни. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання для них запобіжних заходів.

Окрім учасників угруповання, чернівецькі поліцейські затримали двох чоловіків призовного віку, які планували незаконно перетнути кордон. Щодо обох складені адміністративні протоколи.

Фото: Спецпрокуратура західного регіону Вилучені гроші

Організаторів двох схем затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру. Залежно від участі дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі.