Правоохоронці ідентифікували "кадирівця", який катував беззахисну жінку на Луганщині

Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця РФ, який причетний до катування цивільних мешканців України. Йдеться про Магомеда Уздорбієва – бойовика спеціального загону швидкого реагування росгвардії «Ахмат».

Як повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора, на початку повномасштабної війни його підрозділ брав участь у захопленні селища Макіївка Сватівського району Луганської області.

Для встановлення там окупаційного режиму рашисти проводили так звані «зачистки», які супроводжували викраденням місцевих жителів та розграбуванням приватного майна.

12 квітня 2022 року група «кадирівців», до складу якої входив Уздорбієв, увірвалася до оселі місцевої старости. Після того як окупанти знайшли патріотичні проукраїнські світлини на її комп’ютері, вони зв’язали жінку та її чоловіка й відвезли до ворожого штабу, облаштованого у приміщенні гімназії. Протягом дня їх незаконно утримували та схиляли до співпраці. Вимагали надати інформацію про патріотично налаштованих жителів, розташування військових ЗСУ і місця встановлення українських прапорів.

Жінку били струмом і наносили удари металопластиковою трубою. Після цього кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї.

Згодом наказали чоловіку попрощатися з дружиною, одягнули йому мішок на голову та відвезли додому.

Під час катувань «кадирівці» вимагали від жінки надати їм адреси проживання сімей українських захисників. Також фігурант «вибивав» у потерпілої інформацію про місця, де вона сховала українські прапори, які забрала з гімназії під час захоплення селища.

Пізно ввечері окупанти відпустили жінку додому, щоб вона під загрозою вбивства у дводенний термін зібрала для них «потрібні» відомості. Однак потерпілій вдалося приховано вибратися із селища на підконтрольну Україні територію, не надавши окупантам жодної інформації про українських воїнів та їхні родини.

Судово-медична експертиза підтвердила заподіяння потерпілій тяжких тілесних ушкоджень внаслідок катувань.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили Уздорбієву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця.