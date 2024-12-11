"Сьогодні, близько 11:00, противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

11 грудня РФ запустила по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Сили ППО знищили повітряні цілі ворога.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies