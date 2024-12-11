11 грудня РФ запустила по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Сили ППО знищили повітряні цілі ворога.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Сьогодні, близько 11:00, противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря", — ідеться у повідомленні.
Обидві ракети збили Сили протиповітряної оборони ЗСУ.
Повітряні сили опублікували бойову роботу підрозділу повітряного командування "Схід".