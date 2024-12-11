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Сили ППО збили дві керовані авіаракети над Дніпропетровщиною

Ворог запустив з акваторії Азовського моря ракети Х-59/69.

Сили ППО збили дві керовані авіаракети над Дніпропетровщиною
ППО ПК "Центр"
Фото: Повітряне командування "Центр"

11 грудня РФ запустила по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Сили ППО знищили повітряні цілі ворога.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Сьогодні, близько 11:00, противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря", — ідеться у повідомленні. 

Обидві ракети збили Сили протиповітряної оборони ЗСУ.

Повітряні сили опублікували бойову роботу підрозділу повітряного командування "Схід".

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