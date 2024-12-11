Генштаб: на Курахівському напрямку залишається складна ситуація

Станом на 16.00 11 грудня на фронті відбулися 140 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом доби росіяни завдали артилерійських обстрілів по населених пунктах Високе та Порозок Сумської області; Тимоновичі Чернігівської області.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, поблизу Вовчанська триває одне бойове зіткнення.

На Куп’янському ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до наших позицій в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться сім боєзіткнень.

На Лиманському відбулося 21 бойове зіткнення поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та у Серебрянському лісі. До цього часу тривають п’ять боєзіткнень.

На Сіверському ворог провів одну наступальну дію в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

В районах Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку з початку доби відбулося два боєзіткнення, які успішно відбили Сили оборони.

На Торецькому загарбники чотири рази атакували в районах Торецька. Три атаки успішно відбиті нашими захисниками, одне боєзіткнення триває до цього часу. Крім цього, противник скинув 3 КАБ на населені пункти Кримське та Петрівка.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 28 разів за сьогодні розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське та Лисівка. Поблизу Миролюбівки, Променя та Покровська відбито 12 ворожих атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки відбито 19 штурмів противника, наші захисники стійко відбивають ще дев’ять боєзіткнень, які тривають дотепер.

На Времівському агресор 26 разів атакував неподалік Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав бомбардування десятьма керованими авіаційними бомбами по населеним пунктам Комар та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

У районі населеного пункту Новоданилівка на Оріхівському напрямку відбили одну ворожу атаку. Крім цього, Сили оборони збили одну керовану авіаційну ракету в районі населеного пункту Світлогірське.

На Придніпровському з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі острова Козацький. Противник успіху не мав.

На Курському українські захисники відбивали 15 ворожих штурмів, шість з яких тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав 182 артилерійських обстрілів по населених пунктах області та позиціях наших оборонців.