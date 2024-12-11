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Росіяни вкотре атакували Нікопольщину дронами та з артилерії, є поранений

Упродовж дня РФ 30 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини.

Росіяни вкотре атакували Нікопольщину дронами та з артилерії, є поранений
обстріли Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Упродовж 11 грудня ворожа армія 30 разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та артилерію. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська,Червоногригорівська, Мирівська громади. 

Унаслідок обстрілів постраждав 44-річний чоловік. Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, авто. Понівечені інфраструктура, готель, адмінбудівля. Є руйнування на території ліцею. 

За уточненою інформацією, у Дніпровському районі пошкоджені 8 приватних будинків. А ще – 2 легковики.

У середу, 11 грудня, РФ запустила по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря дві керовані авіаційні ракети Х-59/69. Сили ППО знищили повітряні цілі ворога.

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