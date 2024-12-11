​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни поранили двох мирних мешканців Херсонщини

Окупанти поранили цивільних в результаті артилерійського удару.

Росіяни поранили двох мирних мешканців Херсонщини
Росіяни поранили двох мирних мешканців Херсонщини

Сьогодні ввечері, 11 грудня, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Білозерці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок російського обстрілу постраждали двоє людей. 

62-річний чоловік та 92-річна жінка отримали вибухові і черепно-мозкові травми, а також контузії. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Медики “швидкої допомоги” надали потерпілим, які відмовились від госпіталізації, допомогу на місці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies