Окупанти поранили цивільних в результаті артилерійського удару.

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Росіяни поранили двох мирних мешканців Херсонщини

Сьогодні ввечері, 11 грудня, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Білозерці Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок російського обстрілу постраждали двоє людей.

62-річний чоловік та 92-річна жінка отримали вибухові і черепно-мозкові травми, а також контузії.

Медики “швидкої допомоги” надали потерпілим, які відмовились від госпіталізації, допомогу на місці.