Росіяни поранили двох мирних мешканців Херсонщини

Сьогодні ввечері, 11 грудня, російська окупаційна армія вдарила з артилерії по Білозерці Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Внаслідок російського обстрілу постраждали двоє людей.
62-річний чоловік та 92-річна жінка отримали вибухові і черепно-мозкові травми, а також контузії.
Медики “швидкої допомоги” надали потерпілим, які відмовились від госпіталізації, допомогу на місці.
- Унаслідок вчорашніх російських ударів по Херсонській області загинула одна людина, 15 поранені.