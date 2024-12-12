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Трамп запросив Сі Цзінпіня на свою інавгурацію

Ніколи раніше лідер комуністичного Китаю не приїздив на церемонію вступу президента на посаду.

Трамп запросив Сі Цзінпіня на свою інавгурацію
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

За інформацією "численних джерел" медіа, у листопаді невдовзі після перемоги на президентських виборах Дональд Трамп запросив на свою інавгурацію лідера Китаю Сі Цзінпіня.

Як пише Reuters, наразі реакція китайської сторони на пропозицію приїхати до Вашингтона 20 січня невідома. Ніколи раніше Китай, який є основним геополітичним суперником США за визначенням самого Вашингтона, не був представлений на інавгурації нового господаря Білого дому на найвищому рівні.

Трамп обіцяв запровадити додаткове мито на китайські товари у розмірі 10% від вартості. Також він призначив до своєї майбутньої адміністрації кілька яскравих "антикитайських яструбів" – зокрема сенатора Марко Рубіо, який має стати державним секретарем. 

При цьому республіканець стверджує, що має чудові стосунки із Сі Цзінпінем і розмовляв з ним "буквально цього тижня". 

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