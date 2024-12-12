ЗМІ повідомляють про 35 загиблих внаслідок ізраїльських атак у всій Смузі Гази

Наслідки авіаудару Ізраїлю по табору біженців Аль-Нусейрат у Смузі Гази,11 грудня 2024 року

Щонайменше 35 палестинців загинули сьогодні вранці внаслідок ізраїльських бомбардувань різних районів Смуги Гази.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на палестинське інформаційне агентство WAFA.

Зазначено, що серед семи загиблих після удару по житловому будинку на вулиці Аль-Джала в місті Газа були жінки та діти. Ще 15 людей загинули під час бомбардування будинку, де переховувалися переміщені особи, на захід від табору Нусейрат у центральній частині анклаву.

Палестинське ЗМІ пише, що у західному районі південного міста Рафах 13 палестинців були вбиті та інші отримали поранення ‒ після удару по людях, які надавали допомогу.

Reuters також з посиланням на медиків пише про щонайменше 30 поранених під час нападу на Рафах, деякі з них перебувають у важкому стані.

У сусідньому місті Хан-Юніс ще одна група чоловіків, яким було доручено охороняти вантажі допомоги, зазнала окремого ізраїльського авіаудару, кілька з них отримали поранення.

“Збройні банди неодноразово захоплювали вантажівки з гуманітарною допомогою невдовзі після того, як вони в'їжджали до анклаву, що спонукало ісламістське угруповання ХАМАС сформувати оперативну групу для протистояння їм. За даними джерел та медиків ХАМАСу, за останні місяці сили під керівництвом бойовиків вбили понад 20 членів банд”, ‒ йдеться у матеріалі.