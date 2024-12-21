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Ексголова Держспецзв'язку Мироненко став заступником міністра цифрової трансформації

Він став заступником міністра Михайла Федорова.

Ексголова Держспецзв'язку Мироненко став заступником міністра цифрової трансформації
заступник міністра цифрової трансформації Юрій Мироненко
Фото: Фейсбук Юрія Мироненка

Колишній голова Держспецзв'язку Юрій Мироненко, який пішов із цієї посади у листопаді, став заступником міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Юрій Мироненко посилить команду Мінцифри та допоможе наблизити перемогу завдяки технологіям", – зазначили у міністерстві. 

Там додали, що Мироненко очолював Держспецзв’язку. І за рік роботи спільно з Мінцифрою:

  • побудували прозору систему закупівель БпЛА, завдяки чому поставили Силам оборони понад мільйон дронів
  • запустили закупівлі дронів через Prozorro 
  • налагодили систему антикорупційного моніторингу закупівель 
  • створили внутрішню команду supply chain для визначення справедливих цін на дрони
  • запустили бонусну систему розподілу дронів для бойових дронових підрозділів.

Хто такий Юрій Мироненко

  • Кар’єру розпочинав у банківській сфері. Обіймав керівні посади в структурних підрозділах ПРАВЕКС БАНК, UKRSIBBANK BNP Paribas Group тощо.
  • З 2010 до 2015 року працював на посаді генерального директора ТОВ «Даймонд Сфір Груп», яке вело діяльність у сфері ІТ, логістики, будівництва, аграрного господарства тощо.
  • З 2014 року — директор, а з 2016 до жовтня 2023 року — Голова Правління Інституту суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) — неурядового аналітичного центру, що супроводжує реформи в Україні.
  • Також має досвід роботи у приватних компаніях, в управлінських ланках фінансової, банківської, транспортної, фармацевтичної, хімічної, енергетичної та інших галузей.
  • У 2019 році уклав контракт і долучився до тероборони, протягом 2019–2020 років проходив навчання, зокрема, на Яворівському полігоні. 
  • З початку повномасштабного вторгнення він воював у складі 112 бригади тероборони Києва. Пізніше обійняв посаду Заступника начальника штабу 129 батальйону 112 бригади. Після цього очолив Відділ по роботі з добровольчими формуваннями територіальних громад 112 бригади. 
  • 1 грудня 2023 року Кабінет Міністрів призначив Юрія Мироненка на посаду Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. До цього він командував ротою ударних БпЛА. На посаду голови він потрапив після звільнення підозрюваного в корупційному правопорушенні Юрія Щиголя (на LB live нещодавно вийшло з ним інтерв'ю, в якому він, зокрема, говорив, що фраза про 22 кілограми грошей в аудіо НАБУ вирвана з контексту). 
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