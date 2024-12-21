Ексголова Держспецзв'язку Мироненко став заступником міністра цифрової трансформації

Він став заступником міністра Михайла Федорова.

Колишній голова Держспецзв'язку Юрій Мироненко, який пішов із цієї посади у листопаді, став заступником міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Юрій Мироненко посилить команду Мінцифри та допоможе наблизити перемогу завдяки технологіям", – зазначили у міністерстві.

Там додали, що Мироненко очолював Держспецзв’язку. І за рік роботи спільно з Мінцифрою:

побудували прозору систему закупівель БпЛА, завдяки чому поставили Силам оборони понад мільйон дронів

запустили закупівлі дронів через Prozorro

налагодили систему антикорупційного моніторингу закупівель

створили внутрішню команду supply chain для визначення справедливих цін на дрони

запустили бонусну систему розподілу дронів для бойових дронових підрозділів.

Хто такий Юрій Мироненко