Міноборони: У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов'язаних

У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов'язаних, де можна змінити персональні дані користувача.

Про це інформує пресслужба Міноборони. Користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг, зокрема:

номер телефону;

електронну пошту;

адресу проживання.

Повторно уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів. "Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.