Міноборони: У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов'язаних

У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов'язаних, де можна змінити персональні дані користувача.
Про це інформує пресслужба Міноборони. Користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг, зокрема:
- номер телефону;
- електронну пошту;
- адресу проживання.
Повторно уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів. "Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- У застосунку "Резерв+" з'явилася послуга оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для багатодітних батьків.