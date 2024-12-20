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Міноборони: У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов'язаних

Користувачі зможуть змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг.

Міноборони: У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов'язаних
Фото: Укрінформ

У "Резерв+" запрацював сервіс повторного уточнення даних військовозобов'язаних, де можна змінити персональні дані користувача.

Про це інформує пресслужба Міноборони. Користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг, зокрема:  

  • номер телефону; 
  • електронну пошту; 
  • адресу проживання.  

 Повторно уточнювати дані можна необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.  "Закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних. Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. 

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