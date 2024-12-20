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​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ

Міноборони змінило зв'язок непридатності із виключенням з військового обліку.

​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
голова центральної військово-лікарської комісії ЗСУ Дмитро Мірошниченко
Фото: Анна Стешенко

Міноборони наказом 686 змінило зв’язок непридатності з виключенням з військового обліку. Тепер буде формулювання «непридатні до військової служби». Однак за законом про мобілізацію такі особи виключаються з війського обліку. 

Про це на брифінгу заявив голова центральної військово-лікарської комісії ЗСУ Дмитро Мірошниченко, передає кореспондент LB.ua

«У листопаді цього року набув чинності наказ 686 «Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ України». Таким чином відредаговано наказ МО України 402 у зв’язку із виключенням в законі (про військову підготовку, службу та мобілізацію) категорії «обмежено придатні». Наказом 686 змінено зв’язок непридатності з виключенням з військового обліку. Тепер у наказі формулювання — «непридатні до військової служби», — заявив він. 

Водночас, з його слів, після внесення таких змін почалася дискусія: чи будуть взагалі непридатні до військової служби виключатися з військового обліку. Або ж вони не будуть виключатися з обліку, що тягне за собою виконання обов`язків військовозобов’язаних.

Зокрема, з-поміж таких обов`язків: необхідність проходити ВЛК, повідомляти ТЦК СП про зміну місця проживання, явка у разі направлення повісток, заборона під час ВС виїжджати за межі країни. 

«Тому до нас було дуже багато запитань. Що ж тепер? Чи будуть ці люди (непридатні до військової служби) виключатися з військового обліку чи не будуть? Якщо подивитися цей самий закон про військового службу, то у статті 37, в пункті 3, частині 6 особи, які визнані непридатними до військової служби, підлягають виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП). Тобто, на мій погляд, в тому самому законі все чітко унормовано. Визнаний непридатним для військової служби – підлягає виключенню з військового обліку», — наголосив він.

За статтею 37 закону про військову службу та мобілізацію, у пункті 6 передбачено: 

«Виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України — у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України, військовозобов’язаних та резервістів розвідувальних органів України - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які:

  1. померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
  2. припинили громадянство України;
  3. визнані непридатними до військової служби;
  4. досягли граничного віку перебування в запасі.

У громадянина, якого виключено з військового обліку відповідно до пунктів 3 та 4 цієї частини, військово-обліковий документ не вилучається. До військово-облікового документа громадянина вносяться дані про виключення із військового обліку», — йдеться у законі.

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