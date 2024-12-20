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Міноборони оголосило відбір кандидатів на посади керівників п’яти державних підприємств

Йдеться про концерн “Військторгсервіс”, Чернігівський, Прикарпатський та Магерівський військові лісгоспи, а також ДП “Інвестжитло”.

Міноборони оголосило відбір кандидатів на посади керівників п’яти державних підприємств
Дмитро Кліменков

З метою забезпечення публічності та рівності Міністерство оборони України оголосило відбір кандидатів на посади керівників п’яти державних підприємств, що належать до сфери управління відомства.

Як повідомляє оборонне відомство, відкрито вакансії на посади керівників:

  • державного господарського об’єднання Концерн «Військторгсервіс»;
  • ДП «Чернігівський військовий лісгосп»;
  • ДП «Прикарпатський військовий лісгосп»;
  • ДП «Магерівський військовий лісгосп»;
  • ДП «Інвестжитло».

“Прозорість забезпечує рівні умови для всіх кандидатів і дозволяє обрати найбільш підготовлених і професійних керівників. Запрошуємо усіх зацікавлених осіб подавати свої кандидатури для участі у відборі та долучитися до розвитку важливих активів держави”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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Оголошення про відбір кандидатів розміщені на офіційному вебсайті Міністерства оборони України в розділі «Діяльність» («Кадрова» – «Кадрові оголошення»).

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